СМИ: Узбекистан и Казахстан заплатят ветеранам больше, чем Россия

Ветераны из России получат меньше своих товарищей из других стран бывшего СССР Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ко Дню Победы инвалидам и участникам Великой Отечественной войны выплатят в России по 10 тысяч рублей. В Казахстане и Узбекистане сумма выплаты гораздо больше.

«В текущем году ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов предлагается оказать дополнительную социальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны в размере 805 тысяч тенге. Таким образом, 26 лицам будет выплачено 1 000 439 тенге (174 тысячи рублей — прим. URA.RU)», — сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на официальный документ.

«В связи с проведением в стране 9 мая Дня памяти и почестей и 76-летия Победы над фашизмом участникам и инвалидам Второй мировой войны будет выплачено единовременное денежное вознаграждение в размере 12 млн сумов (85 тысяч рублей — прим. URA.RU)», — сообщает агентство «Большая Азия». С таким указом выступил президент страны Шавкат Мирзиеев.

Ранее в ПФР сообщили, что к 9 Мая ветераны и участники ВОВ получат ежегодную денежную выплату в размере 10 тысяч рублей. Однако в некоторых регионах сумма будет выше. Так, в Карачаево-Черкесии ветераны получат 50 тысяч рублей, в Курской области по 20 тысяч рублей, в ХМАО — 15 тысяч.