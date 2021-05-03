Зюганов назвал виновных в нищете россиян

Лидер КПРФ обвиняет либералов во власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Доходы россиян падают из-за либералов во власти РФ. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«По итогам 2020 года реальные доходы россиян упали до минимума с 2010 года. Вторичная причина такой катастрофической ситуации заключается в резком ускорении инфляции и росте обязательных платежей. А первичная — в антинародном финансово-экономическом курсе, которым страну ведут либералы во власти», — написал политик в своем telegram-канале. Конкретных имен он при этом не назвал.

Ранее Зюганов обвинил чиновников в обнищании граждан России и вымирании населения страны, пишет «Национальная служба новостей». Позднее он посчитал виновным в нищете россиян олигархов, которые не выделяют средства на поддержку экономики и не платят нормальные налоги. Однако после опубликования декларации о доходах депутатов Госдумы СМИ обвинили членов КПРФ во владении имуществом за рубежом, что эксперты назвали уроном для репутации партии, сообщает RT.