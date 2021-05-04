В Турции ужесточают карантин

Жителям Турции запретили покупать некоторые категории товаров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Турция с 7 мая вводит ограничения на продажу для некоторых категорий товаров. Об этом сообщили в МВД страны.

«Принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах только основных продуктов питания, средств гигиены», — передает радио Sputnik со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что магазины также будут отпускать корма для животных и косметику. Однако это не касается средств макияжа и парфюмерной продукции.

Данная мера введена для нормализации эпидемиологической ситуации в стране. Власти Турции считают, что благодаря запрету на продажу большинства товаров скопления людей будут собираться реже.

Коронавирусные ограничения в Турции действуют до 17 мая. В стране закрыто международное туристическое авиасообщение, а для переезда между городами необходимо соответствующее разрешение.

Власти РФ закрыли границу с Турцией из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в курортной стране. Ранее в Турции разрешили использовать российскую вакцину от коронавируса «СпутникV», передает RT.