Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов в Петуховском районе Курганской области. Причиной могло стать ненадлежащее состояние железнодорожных путей, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

«Следственными органами по факту схода с рельсов трех вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на подъездных путях Варгашинского дорожного ремонтно-строительного предприятия станции Петухово. Три вагона-дозатора, груженные щебнем, сошли с рельсов при проведении маневровых работ.

«Предварительная причина схода — ветхость деревянных шпал», — говорится в сообщении следственного управления. Сотрудники ведомства опрашивают локомотивную бригаду и устанавливают сумму ущерба. Дозвониться до руководства Варгашинского ДРСП URA.RU не удалось.

С рельсов сошли три вагона-дозатора с щебнем Фото: ural-trans.sledcom.ru

Предварительная причина — ветхое состояние деревянных шпал Фото: ural-trans.sledcom.ru