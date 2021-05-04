Три вагона грузового поезда сошли с рельсов в Петуховском районе Курганской области. Причиной могло стать ненадлежащее состояние железнодорожных путей, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.
«Следственными органами по факту схода с рельсов трех вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на подъездных путях Варгашинского дорожного ремонтно-строительного предприятия станции Петухово. Три вагона-дозатора, груженные щебнем, сошли с рельсов при проведении маневровых работ.
«Предварительная причина схода — ветхость деревянных шпал», — говорится в сообщении следственного управления. Сотрудники ведомства опрашивают локомотивную бригаду и устанавливают сумму ущерба. Дозвониться до руководства Варгашинского ДРСП URA.RU не удалось.
Подписывайтесь на URA.RU в