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В Курганской области три вагона сошли с рельсов из-за гнилых шпал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, рельсы, проход запрещен, железная дорога, поезд, жд пути, вагон поезда
Вагоны сошли с рельсов во время маневровых работ (архивное фото) Фото:

Три вагона грузового поезда сошли с рельсов в Петуховском районе Курганской области. Причиной могло стать ненадлежащее состояние железнодорожных путей, сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

«Следственными органами по факту схода с рельсов трех вагонов грузового поезда проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Инцидент произошел на подъездных путях Варгашинского дорожного ремонтно-строительного предприятия станции Петухово. Три вагона-дозатора, груженные щебнем, сошли с рельсов при проведении маневровых работ.

«Предварительная причина схода — ветхость деревянных шпал», — говорится в сообщении следственного управления. Сотрудники ведомства опрашивают локомотивную бригаду и устанавливают сумму ущерба. Дозвониться до руководства Варгашинского ДРСП URA.RU не удалось.

С рельсов сошли три вагона-дозатора с щебнем
Фото:
Предварительная причина — ветхое состояние деревянных шпал
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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