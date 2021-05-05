В Болгарии раскрыли, когда начнут выдавать визы россиянам

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Документы заранее лучше не подавать, предупредили представители болгарской стороны Фото:

Власти Болгарии планируют выдавать визы для жителей России во второй половине мая. Об этом информирует визовый центр Болгарии в Москве.

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. При этом российская сторона примет решение по этому вопросу до 11 мая, и заранее подавать документы не стоит, предупредили в ведомстве. Однако Россия еще не внесла Болгарию в список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, поэтому прямых рейсов пока нет, уточняет агентство Nation News.

В начале мая стало известно, что Болгария начала принимать россиян, если они предварительно сделали тест на COVID-19 и он оказался отрицательным. Кроме того, отдых доступен и для тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, напоминает «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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