В Болгарии раскрыли, когда начнут выдавать визы россиянам

Документы заранее лучше не подавать, предупредили представители болгарской стороны Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU

Власти Болгарии планируют выдавать визы для жителей России во второй половине мая. Об этом информирует визовый центр Болгарии в Москве.

«Консульство планирует начать прием документов на визы гражданам Российской Федерации не ранее 17 мая после согласования деталей с МИД, Ростуризмом и Росавиацией», — говорится в сообщении, которое передает ТАСС. При этом российская сторона примет решение по этому вопросу до 11 мая, и заранее подавать документы не стоит, предупредили в ведомстве. Однако Россия еще не внесла Болгарию в список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, поэтому прямых рейсов пока нет, уточняет агентство Nation News.

В начале мая стало известно, что Болгария начала принимать россиян, если они предварительно сделали тест на COVID-19 и он оказался отрицательным. Кроме того, отдых доступен и для тех, кто прошел вакцинацию от коронавирусной инфекции, напоминает « Федеральное агентство новостей» .