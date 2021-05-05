Испания возобновит выдачу виз россиянам. Дата

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Выдача документов ожидается уже в мае Фото:

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз жителям России с 12 мая. Об этом сообщили в представительстве страны.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и Генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C). Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр», — говорится в заявлении.

Действие выданных виз будет начинаться не ранее 1 июня, уточняет Life. Визовому центру дано указание не принимать неполные комплекты документов.

Ранее стало известно, что Болгария тоже возобновляет выдачу документов для жителей России, пишет «Федеральное агентство новостей». Визы можно будет получить с 17 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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