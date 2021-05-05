Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз жителям России с 12 мая. Об этом сообщили в представительстве страны.
«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и Генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C). Желающим подать заявление на получение Шенгенской визы следует обращаться по предварительной записи в Испанский визовый центр», — говорится в заявлении.
Действие выданных виз будет начинаться не ранее 1 июня, уточняет
Ранее стало известно, что Болгария тоже возобновляет выдачу документов для жителей России, пишет «
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