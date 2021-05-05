Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее госпитализацию

Певица и телеведущая Ольга Бузова действительно находится в больнице после операции. Об этом сообщил пиар-директор артистки Антон Богославский.
«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — сообщил он «КП». При этом причины госпитализации не разглашаются.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бузова оказалась в реанимации. Ее мать Ирина Бузова не в курсе ситуации — она не общалась с дочерью. После публикаций об операции ведущая перестала выходить на связь, позже артистка ограничила доступ к своему instagram-аккаунту.
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