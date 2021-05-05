05 мая 2021

Пиар-директор Бузовой прокомментировал ее госпитализацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Бузова находится в больнице Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова действительно находится в больнице после операции. Об этом сообщил пиар-директор артистки Антон Богославский.

«Ольга находится действительно в больнице. Операция уже проведена. Сейчас за ее состоянием следят лучшие врачи», — сообщил он «КП». При этом причины госпитализации не разглашаются.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бузова оказалась в реанимации. Ее мать Ирина Бузова не в курсе ситуации — она не общалась с дочерью. После публикаций об операции ведущая перестала выходить на связь, позже артистка ограничила доступ к своему instagram-аккаунту.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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