Певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свой instagram-аккаунт. До этого появились сообщения о госпитализации артистки.
Поклонников Бузовой насторожило долгое отсутствие активности певицы в соцсетях. После чего СМИ сообщили, что телеведущая попала в реанимацию и перенесла операцию. Теперь аккаунт Бузовой в Instagram стал закрытым, хотя еще утром 5 мая страница была открыта.
Ее мать Ирина Бузова не в курсе ситуации — она не общалась с дочерью. После публикаций об операции ведущая перестала выходить на связь.
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