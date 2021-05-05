Бузова закрыла instagram-аккаунт на фоне слухов о госпитализации. Скрин

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Ольга Бузова в Теле-клубе. Екатеринбург, бузова ольга
Ольга Бузова не появлялась в соцсетях более 23 часов Фото:

Певица и телеведущая Ольга Бузова закрыла свой instagram-аккаунт. До этого появились сообщения о госпитализации артистки.

Поклонников Бузовой насторожило долгое отсутствие активности певицы в соцсетях. После чего СМИ сообщили, что телеведущая попала в реанимацию и перенесла операцию. Теперь аккаунт Бузовой в Instagram стал закрытым, хотя еще утром 5 мая страница была открыта.

Ее мать Ирина Бузова не в курсе ситуации — она не общалась с дочерью. После публикаций об операции ведущая перестала выходить на связь.

Телеведущая закрыла аккаунт

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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