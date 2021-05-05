Юрист раскрыл, как банки наживаются на россиянах

Чаще всего банки обманывают клиентов, которые хотят взять кредит по ипотеке. Об этом рассказал ведущий юрист Объединённого юридического центра «Парфенон» Павел Уткин.
«Здесь способов может быть несколько — это повышение ставки в случае допущения просрочек, навязывание различных страховых продуктов или открытие якобы бесплатной кредитной карты бонусом», — сообщил юрист агентству «Прайм». Также он отметил, что зачастую банк за небольшую просрочку поднимает ставку в одностороннем порядке, что может грозить клиенту ростом суммы долга.
Кроме того, юрист посоветовал учесть тот факт, что приобретение у банка страховки и якобы бесплатной кредитной карты выгодно лишь тому, кто их предлагает. Также, по его словам, еще одним популярным способом обмана является завышенная ставка по вкладам, которая реально действует только первые несколько месяцев.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что банки будут обязаны выкупать обратно у клиентов те продукты, которые они продали с использованием обмана. Это позволит избежать распространенных случаев продажи финансовыми организациями или агентами одной услуги под видом другой. Также в ЦБ рассказали, что россиянам стали часто предлагать инвестировать в псевдо-криптовалюты или в «успешный» и «растущий» бизнес. Кроме того, выросло число финансовых пирамид в интернете.
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