ЦБ раскрыл, как россиян обманывают на инвестициях

Россиянам стали часто предлагать инвестировать в псевдо-криптовалюты или в «успешный» и «растущий» бизнес. Также выросло число финансовых пирамид в интернете.
«Почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Для заманивания потенциальных клиентов организаторы пирамид также предлагают вложения в якобы успешные или растущие бизнес-проекты, способные приносить большую доходность», — сообщили РИА «Новости» в Банке России. Это связывают с ограничениями из-за пандемии коронавируса.
Банк предупреждает, что работать на финансовом рынке в России имеют право только организации с лицензией ЦБ, которую нужно проверять. Также стоит с осторожностью относиться к инвестпредложениям в соцсетях и мессенджерах.
Ранее мошенники активизировали новый вид краж денег с банковских карт россиян перед «черной пятницей». Россиянам звонили с предложением оформить специальный кредит, который банки подготовили к этому дню, пишет «
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