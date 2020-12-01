ЦБ раскрыл, как россиян обманывают на инвестициях

Нужно с осторожностью относиться к инвестпредложениям в соцсетях и мессенджерах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россиянам стали часто предлагать инвестировать в псевдо-криптовалюты или в «успешный» и «растущий» бизнес. Также выросло число финансовых пирамид в интернете.

«Почти 25% выявленных финансовых пирамид были ориентированы на инвестиции в псевдо-криптовалюты. Для заманивания потенциальных клиентов организаторы пирамид также предлагают вложения в якобы успешные или растущие бизнес-проекты, способные приносить большую доходность», — сообщили РИА «Новости» в Банке России. Это связывают с ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Банк предупреждает, что работать на финансовом рынке в России имеют право только организации с лицензией ЦБ, которую нужно проверять. Также стоит с осторожностью относиться к инвестпредложениям в соцсетях и мессенджерах.

Ранее мошенники активизировали новый вид краж денег с банковских карт россиян перед «черной пятницей». Россиянам звонили с предложением оформить специальный кредит, который банки подготовили к этому дню, пишет « Утро.ру ». Главной задачей является добыть данные банковских карт.