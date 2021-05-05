05 мая 2021

Врач объяснил, почему переболевшим COVID-19 нельзя пить алкоголь

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Алкоголь и коронавирус наносят двойной удар по организму человека Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Переболевшим коронавирусом недопустимо употреблять спиртное, поскольку тогда на вирусную интоксикацию накладывается еще и алкогольная. О таком двойном ударе по организму предупредил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.

«Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — поделился врач с РИА «Новости». Брюн напомнил, что употребление спиртного вредно и для здорового человека. Особенно в помещениях, где может быть душно. Такой досуг приводит к гипоксии головного мозга и проблемам сердца, предупредил нарколог.

Ранее врачи предупреждали, что коронавирус в течение длительного времени способен, помимо легочной ткани, поражать и другие органы человека. А сам COVID-19 является идеальным «взломщиком» иммунитета, поскольку вирус легко попадает в клетки, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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