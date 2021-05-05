Врач объяснил, почему переболевшим COVID-19 нельзя пить алкоголь

Переболевшим коронавирусом недопустимо употреблять спиртное, поскольку тогда на вирусную интоксикацию накладывается еще и алкогольная. О таком двойном ударе по организму предупредил главный нарколог Москвы Евгений Брюн.
«Любые вирусные заболевания, в том числе и COVID-19 — это интоксикация, на которую накладывается еще и алкогольная интоксикация, и вся биохимическая стройная картина ломается», — поделился врач с РИА «Новости». Брюн напомнил, что употребление спиртного вредно и для здорового человека. Особенно в помещениях, где может быть душно. Такой досуг приводит к гипоксии головного мозга и проблемам сердца, предупредил нарколог.
Ранее врачи предупреждали, что коронавирус в течение длительного времени способен, помимо легочной ткани, поражать и другие органы человека. А сам COVID-19 является идеальным «взломщиком» иммунитета, поскольку вирус легко попадает в клетки, передает «
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