Елена Малышева упрекнула пенсионерку за лишний вес. «В блокадном Ленинграде полных не было!»

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Прощание с Борисом Грачевским в Доме Кино. Москва, малышева елена
Елена Малышева считает, что худеть можно бесплатно Фото:

Российские пенсионеры набирают лишний вес, потому что едят много калорийной пищи. Так считает врач и телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева, ответившая на одну из жалоб пенсионерки. Еще одним аргументом послужил пример о блокадном Ленинграде.

«Перестаньте оправдывать себя пенсией! Чтобы иметь лишний вес, надо много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! А худеть можно бесплатно, необязательно покупать нашу диету», — выразила она свою позицию в социальной сети Instagram под одним из комментариев.

Комментарий одной из поклонниц телеведущей о том, что маленькая пенсия не позволяет питаться сбалансированно и покупать авторский курс Малышевой по похудению, появился под одним из постов знаменитости, сообщают argumenti.ru. На момент публикации материала комментарий Малышевой был удален.

В данный момент ведущая активно продает наборы для снижения веса. «Новые наборы Диеты Елены Малышевой с витамином D и стевией можно заказать по телефону», — говорится в описании к фотографии.

Автор скрина: Экспресс-газета

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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