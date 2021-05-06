Елена Малышева считает, что худеть можно бесплатно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские пенсионеры набирают лишний вес, потому что едят много калорийной пищи. Так считает врач и телеведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» Елена Малышева, ответившая на одну из жалоб пенсионерки. Еще одним аргументом послужил пример о блокадном Ленинграде.

«Перестаньте оправдывать себя пенсией! Чтобы иметь лишний вес, надо много и очень калорийно есть. В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! А худеть можно бесплатно, необязательно покупать нашу диету», — выразила она свою позицию в социальной сети Instagram под одним из комментариев.

Комментарий одной из поклонниц телеведущей о том, что маленькая пенсия не позволяет питаться сбалансированно и покупать авторский курс Малышевой по похудению, появился под одним из постов знаменитости, сообщают argumenti.ru. На момент публикации материала комментарий Малышевой был удален.

В данный момент ведущая активно продает наборы для снижения веса. «Новые наборы Диеты Елены Малышевой с витамином D и стевией можно заказать по телефону», — говорится в описании к фотографии.

Автор скрина: Экспресс-газета