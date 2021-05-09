09 мая 2021

Кадыров предупредил мировое сообщество о глобальной провокации

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Мусульмане не будут ждать, пока нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся, предупредил он Фото:

Действия израильских властей, которые выселяют жителей Восточного Иерусалима — это тонкая провокация мусульман. Их цель заставить последних нарушить закон. Такое мнение выразил глава республики Чечня Рамзан Кадыров.

«Израиль своей провокацией хочет, чтобы обиженные или оскорбленные мусульмане где-то в отместку нарушили закон. Ведь потом можно будет из всех рупоров снова кричать, что последователи религии Ислам террористы», — заявил он в своем telegram-канале.

Кроме того, чеченский лидер призвал мировое сообщество не молчать. По его словам, мусульмане не будут ждать, пока нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся.

В Иерусалиме пострадали более 200 человек после столкновений из-за выселения арабских семей по решению суда, напоминают «Невские новости». Волнения продолжаются около недели, но 7 мая у мечети Аль-Акса полицейских забросали фейерверками, камнями и булыжниками. Семьи начали выселять после того, как суд рассмотрел иск израильских заявителей, утверждавших, что их предки потеряли землю в этом районе во время событий 1948 года, поэтому живущие на этой территории в данный момент должны ее покинуть. Суд встал на сторону истцов, пишет «Федеральное агентство новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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