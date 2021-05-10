Завод Boeing на Урале понес суперубытки, несмотря на льготы

«Урал Боинг Мануфэктуринг» является резидентом «Титановой долины» с 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Компания «Урал Боинг Мануфэктуринг» (Свердловская область), которая является резидентом особой экономической зоны «Титановая долина», в 2020 году получило рекордный убыток за всю историю существования. Об этом говорится в финансовом отчете предприятия за прошлый год.

В документе сказано, что в 2020 году чистый убыток компании составил 824,4 млн рублей. Таких низких показателей «дочка» американской корпорации Boeing и предприятия «ВСМПО-Ависма» не достигала никогда. В 2019 году компания отчиталась о прибыли в 318 млн рублей, в 2018 году — убыток в 649,6 млн рублей, за 2017 год — 244,8 млн рублей. Деятельность компании также была убыточна с 2009 по 2013 годы. Самые большие потери за тот период были в 2011 году (убыток 156,9 млн рублей).

Согласно отчету, в прошлом году выручка предприятия незначительно упала по сравнению с 2019 годом (с 1,47 до 1 млрд рублей). Исходя из данных, предоставленных в документе, падение финансовых показателей предприятия произошло из-за снижения прибыли от продаж (с 257,2 до 49,4 млн рублей) и значительного роста прочих расходов (с 11,2 596,8 млн рублей).

Получить оперативный комментарий в пресс-службах корпорации «ВСМПО-Ависма» и компании Boeing не удалось. Там отказались от комментариев.

«Урал Боинг Мануфэктуринг» — совместное предприятие американской компании Boeing и корпорации ВСМПО-Ависма». Компания осуществляет механическую обработку штамповок из титановых сплавов, для гражданских самолетов Boeing 737, 777 и 787. В 2017 году предприятие получило статус резидента ОЭЗ «Титановая Долина» и смогла пользоваться льготами особой экономической зоны.