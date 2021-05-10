Актер скатывается в нищету из-за отсутствия ролей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Актер Валерий Гаркалин признался, что находится в бедственном положении. Из-за возраста он стал невостребованным в кино. Об этом он заявил в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Мне кажется, что я приближен к нищете. Вот-вот туда скачусь […] Суммы, которые мне предлагают [в театре], не соответствуют моим представлениям о том, как может оплачиваться мой труд. За спектакль в лучшем случае платят — 80 тысяч рублей, в худшем — 50. За 40 тысяч рублей я уже не езжу играть», — передает слова Гаркалина Nation News.

Он пояснил, что комедия «Ширли-мырли» сыграла с актером злую шутку. Все стали воспринимать его исключительно как комедийного актера и перестали предлагать серьезные, драматические роли.

Ранее актер Леонид Ярмольник рассказал, что за последние три месяца не получил «ни копейки» из-за пандемии. Вместе с Николаем Фоменко он поставил спектакль «И снова «С наступающим», однако показ был приостановлен. Также на безденежье жаловался муж певицы Наташи Королевой, бодибилдер и танцор Сергей Глушко (Тарзан). Он заявил, что вместо помощи пенсионерам и врачам государству стоит поддержать артистов, напоминает « Федеральное агентство новостей ».