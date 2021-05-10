Синоптик: в Пермский край придет аномальная для региона жара

В Перми 17 мая воздух прогреется до 30 градусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Пермском крае после 13 мая наступит 30-градусная жара. Для Прикамья такая температура на несколько градусов выше июльской климатической нормы. Об этом URA.RU сообщил инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

«Если сравнивать с майской нормой, то температура будет выше на 8-10 градусов. Более того, во второй половине недели мы будем находиться даже выше июльской нормы», — заявил URA.RU Шихов. Он пояснил, что такая погода продержится в Пермском крае не меньше недели и будут побиты декадные температурные рекорды предыдущих лет.

Ожидается, что 11 и 12 мая воздух в Перми прогреется до 25 градусов, а после 13 мая температура будет подниматься до тридцатиградусной отметки. Первое похолодание в регионе синоптики обещают не раньше 17 мая, тогда же возможно появление гроз.