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Синоптик: в Пермский край придет аномальная для региона жара

© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми 17 мая воздух прогреется до 30 градусов Фото:

В Пермском крае после 13 мая наступит 30-градусная жара. Для Прикамья такая температура на несколько градусов выше июльской климатической нормы. Об этом URA.RU сообщил инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов.

«Если сравнивать с майской нормой, то температура будет выше на 8-10 градусов. Более того, во второй половине недели мы будем находиться даже выше июльской нормы», — заявил URA.RU Шихов. Он пояснил, что такая погода продержится в Пермском крае не меньше недели и будут побиты декадные температурные рекорды предыдущих лет.

Ожидается, что 11 и 12 мая воздух в Перми прогреется до 25 градусов, а после 13 мая температура будет подниматься до тридцатиградусной отметки. Первое похолодание в регионе синоптики обещают не раньше 17 мая, тогда же возможно появление гроз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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