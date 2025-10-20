Фэн-шуй прогноз с 20 по 26 октября: опасные и удачные дни

На этой неделе будет один опасный день Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Неделя с 20 по 26 октября, согласно фэн-шуй, ожидается спокойной. В эти дни можно устраивать праздники, встречаться с родственниками и начинать новые проекты. Однако один день окажется опасным. В это время лучше уединиться и отдохнуть на природе. Подробнее о благоприятных днях и способах избежать сложные ситуации — в материале URA.RU.

20 октября, понедельник

I Цзян. Созидание.

Благоприятно: в этот день можно рассматривать возможности для открытия новых направлений бизнеса, а также принимать обоснованные риски. Благоприятный период для совершения покупок и продаж, а также для деловых поездок. Рекомендуется назначать встречи и расширять круг знакомств. Наступает подходящее время для освоения новых сфер жизни и проявления высокой активности.

Неблагоприятно: длительные путешествия по воздуху и морю, строительство, садоводство, бухгалтерия.

Покровитель дня: Собака. Она занята созидательным трудом.

Удачный день для Собаки, Тигра, Лошади, Кролика.

21 октября, вторник

В этот день можно заняться духовными практиками Фото: Александр Мамаев © URA.RU

II Чу. День очищения от негатива.

Благоприятно: рекомендуется провести генеральную уборку, заняться стиркой, очистить жилое пространство и разобрать содержимое шкафов. Также благоприятно уделить внимание уходу за своим телом, провести процедуры по очищению организма, заняться спортом, практиковать йогу и медитацию.

Неблагоприятно: все основные виды деятельности. Не назначайте свадьбу, не путешествуйте, не знакомьтесь.

Покровитель дня: Свинья. Она разрушает все негативное, очищает пространство.

Удачный день для Свиньи, Овцы, Кролика, Тигра.

22 октября, среда

III Мань. Небесный Император наполняет сокровищницы до краев.

Благоприятно: этот день подходит для проведения свадеб, организации важных встреч, приемов и презентаций, а также для решения срочных дел и путешествий. Любые действия, предпринятые сегодня, способны принести многократные положительные результаты. Рекомендуется совершать покупки, открывать банковские вклады и радовать себя приятными мелочами.

Неблагоприятно: повседневные рутинные дела, раскрой тканей, уход за садом, поиски работы.

Покровитель дня: Крыса. Она наслаждается богатством.

Удачный день для Крысы, Дракона, Обезьяны, Быка.

23 октября, четверг

В этот день благоприятно заключать браки Фото: Илья Московец © URA.RU

IV Пин. Равновесие.

Благоприятно: сегодня рекомендуется сосредоточиться на развитии ранее начатых масштабных проектов и планировании новых инициатив. Переезд и заключение брака также окажутся удачными. Наступает подходящий момент для медитации.

Неблагоприятно: домашние дела, раскрой ткани, уход за садом, поиски работы. Не отвлекайтесь на мелкие дела.

Покровитель дня: Бык. Он вместе приближается к своей мечте.

Удачный день для Быка, Змеи, Петуха, Крысы.

24 октября, пятница

V Дин. Небесный Император всех рассадил по своим местам.

Благоприятно: рекомендуется заниматься поиском работы, организацией свадебных церемоний, пошивом одежды, выполнением домашних обязанностей и уходом за садом. Этот день также благоприятен для реализации личных планов и дел. Кроме того, сегодня особенно удачно заключать контракты.

Неблагоприятно: выдвигать обвинения, идти на конфликт. Не сплетничайте, не злословьте.

Покровитель дня: Тигр. Он доволен своим местом и активно трудится.

Удачный день для Тигра, Лошади, Собаки, Свиньи.

25 октября, суббота

VI Чжи. Небесный Император дарует благословение.

Благоприятно: рекомендуется заниматься бытовыми вопросами, работать в саду. Также можно проводить встречи с родственниками, устраивать семейные торжества и свадебные церемонии. Удачно пройдут деловые переговоры.

Неблагоприятно: путешествия, переезды. Крупные покупки будут очень затратными.

Покровитель дня: Кролик. Он получил небесное благословение и процветает.

Удачный день для Кролика, Овцы, Свиньи, Собаки.

26 октября, воскресенье

VII По. Опасный день.

Благоприятно: рекомендуется проводить время на свежем воздухе, заниматься рыбалкой, спортом, а также уделять внимание медитации, йоге и спокойному отдыху. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать травм и не ввязываться в бессмысленные конфликты.

Неблагоприятно: избегайте конфликтов, не намечайте важных дел.

Покровитель дня: Дракон. Он конфликтует с Собакой.