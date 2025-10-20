Фэн-шуй прогноз с 20 по 26 октября: опасные и удачные дни
На этой неделе будет один опасный день
Неделя с 20 по 26 октября, согласно фэн-шуй, ожидается спокойной. В эти дни можно устраивать праздники, встречаться с родственниками и начинать новые проекты. Однако один день окажется опасным. В это время лучше уединиться и отдохнуть на природе. Подробнее о благоприятных днях и способах избежать сложные ситуации — в материале URA.RU.
20 октября, понедельник
I Цзян. Созидание.
Благоприятно: в этот день можно рассматривать возможности для открытия новых направлений бизнеса, а также принимать обоснованные риски. Благоприятный период для совершения покупок и продаж, а также для деловых поездок. Рекомендуется назначать встречи и расширять круг знакомств. Наступает подходящее время для освоения новых сфер жизни и проявления высокой активности.
Неблагоприятно: длительные путешествия по воздуху и морю, строительство, садоводство, бухгалтерия.
Покровитель дня: Собака. Она занята созидательным трудом.
Удачный день для Собаки, Тигра, Лошади, Кролика.
21 октября, вторник
В этот день можно заняться духовными практиками
II Чу. День очищения от негатива.
Благоприятно: рекомендуется провести генеральную уборку, заняться стиркой, очистить жилое пространство и разобрать содержимое шкафов. Также благоприятно уделить внимание уходу за своим телом, провести процедуры по очищению организма, заняться спортом, практиковать йогу и медитацию.
Неблагоприятно: все основные виды деятельности. Не назначайте свадьбу, не путешествуйте, не знакомьтесь.
Покровитель дня: Свинья. Она разрушает все негативное, очищает пространство.
Удачный день для Свиньи, Овцы, Кролика, Тигра.
22 октября, среда
III Мань. Небесный Император наполняет сокровищницы до краев.
Благоприятно: этот день подходит для проведения свадеб, организации важных встреч, приемов и презентаций, а также для решения срочных дел и путешествий. Любые действия, предпринятые сегодня, способны принести многократные положительные результаты. Рекомендуется совершать покупки, открывать банковские вклады и радовать себя приятными мелочами.
Неблагоприятно: повседневные рутинные дела, раскрой тканей, уход за садом, поиски работы.
Покровитель дня: Крыса. Она наслаждается богатством.
Удачный день для Крысы, Дракона, Обезьяны, Быка.
23 октября, четверг
В этот день благоприятно заключать браки
IV Пин. Равновесие.
Благоприятно: сегодня рекомендуется сосредоточиться на развитии ранее начатых масштабных проектов и планировании новых инициатив. Переезд и заключение брака также окажутся удачными. Наступает подходящий момент для медитации.
Неблагоприятно: домашние дела, раскрой ткани, уход за садом, поиски работы. Не отвлекайтесь на мелкие дела.
Покровитель дня: Бык. Он вместе приближается к своей мечте.
Удачный день для Быка, Змеи, Петуха, Крысы.
24 октября, пятница
V Дин. Небесный Император всех рассадил по своим местам.
Благоприятно: рекомендуется заниматься поиском работы, организацией свадебных церемоний, пошивом одежды, выполнением домашних обязанностей и уходом за садом. Этот день также благоприятен для реализации личных планов и дел. Кроме того, сегодня особенно удачно заключать контракты.
Неблагоприятно: выдвигать обвинения, идти на конфликт. Не сплетничайте, не злословьте.
Покровитель дня: Тигр. Он доволен своим местом и активно трудится.
Удачный день для Тигра, Лошади, Собаки, Свиньи.
25 октября, суббота
VI Чжи. Небесный Император дарует благословение.
Благоприятно: рекомендуется заниматься бытовыми вопросами, работать в саду. Также можно проводить встречи с родственниками, устраивать семейные торжества и свадебные церемонии. Удачно пройдут деловые переговоры.
Неблагоприятно: путешествия, переезды. Крупные покупки будут очень затратными.
Покровитель дня: Кролик. Он получил небесное благословение и процветает.
Удачный день для Кролика, Овцы, Свиньи, Собаки.
26 октября, воскресенье
VII По. Опасный день.
Благоприятно: рекомендуется проводить время на свежем воздухе, заниматься рыбалкой, спортом, а также уделять внимание медитации, йоге и спокойному отдыху. Следует проявлять осторожность, чтобы избежать травм и не ввязываться в бессмысленные конфликты.
Неблагоприятно: избегайте конфликтов, не намечайте важных дел.
Покровитель дня: Дракон. Он конфликтует с Собакой.
Удачный день для Дракона, Обезьяны, Крысы, Петуха.
