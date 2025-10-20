Анастасия Андреева уже имеет несколько титулов и корон конкурсов красоты Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Пермячка Анастасия Андреева представит регион на конкурсе красоты «Мисс и Миссис Россия Земля». Финал проекта состоится в московском «Театре на Цветном» 29 октября. Победительница получит возможность представить страну на международном конкурсе Miss Earth в Лас-Вегасе. Анастасия Андреева рассказала URA.RU о том, как проходит подготовка к шоу.

«Я руковожу детским образцовым коллективом „Театр моды „Фантазия“. Вся моя жизнь связана с подиумом, с показами коллекций, конкурсами красоты. Буду представлять Пермский край в категории „Миссис“. Это масштабный проект. Участие в нем — это праздник, эмоции, новые впечатления и знакомства“, — рассказала Анастасия Андреева корреспонденту агентства.

Пермячка отметила, что в конкурсе «Миссис Россия Земля» принимает участие второй раз. Несколько лет назад она завоевала корону и титул «Первой вице-миссис Пермь и Пермский край», а затем отправилась в Москву. «Те, кто участвовал в проекте ранее, могут повторно побороться за корону без кастинга. А вообще в каждом городе проходят конкурсы, на котором отбирают красавиц», — отметила Анастасия Андреева.

Продолжение после рекламы

Собеседница агентства добавила, что Пермь и Пермский край она будет представлять одна. Желающих сразиться за корону королевы красоты в номинации «Мисс» не оказалось.

Финальное шоу будет состоять из пяти выходов. Первый — дефиле в джинсах и видео-визитка, второй — показ национальных костюмов, третий — творческий номер, четвертый — интервью, пятый — дефиле в вечерних платьях. Сейчас Анастасия Андреева готовит образы и видео-визитку в Перми. А с 26 октября начнутся репетиции в Москве.

«Уровень конкурса очень высокий, поэтому все наряды дизайнерские. Что-то шью на заказ. Для национального костюма выбрала платье от пермского дизайнера Евгении Мазеиной. Это будет образ Хозяйки Медной горы. А на творческом этапе покажу кавказский танец, так как я родом с Кавказа», — отметила пермячка.

В проекте примут участие порядка 20 девушек из разных городов страны. По словам Анастасии Андреевой, все конкурсантки красивы и достойны победы. Пермячка отметила, что девушки уже подружились онлайн. «Для участниц конкурса красоты открываются новые возможности, потому что даже после проекта мы продолжаем общаться, создаем коллаборации. Поэтому я за то, чтобы ученики моего театра моды тоже принимали участие в таких проектах», — рассказала Анастасия Андреева.