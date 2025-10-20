Мэрия Перми хочет продлить финансирование конкурсов для водителей транспорта

Сейчас финансирование конкурсов для водителей утверждено до конца 2025 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Администрация Перми намерена продлить финансирование конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта. Согласно проекту решения, срок расходного обязательства предлагается продлить до 31 декабря 2028 года.

«Внести изменение в решение „Об установлении расходного обязательства города Перми на проведение мероприятий по повышению привлекательности профессии водителя в сфере транспортного обслуживания населения“. Заменить в первом абзаце первого пункта „31 декабря 2025 года“ на „31 декабря 2028 года“», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.

Речь идет о конкурсах «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах Перми». Ранее их финансирование было утверждено до конца 2025 года.

