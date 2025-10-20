Мэрия Перми хочет продлить финансирование конкурсов для водителей транспорта
Сейчас финансирование конкурсов для водителей утверждено до конца 2025 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Администрация Перми намерена продлить финансирование конкурсов профмастерства для водителей общественного транспорта. Согласно проекту решения, срок расходного обязательства предлагается продлить до 31 декабря 2028 года.
«Внести изменение в решение „Об установлении расходного обязательства города Перми на проведение мероприятий по повышению привлекательности профессии водителя в сфере транспортного обслуживания населения“. Заменить в первом абзаце первого пункта „31 декабря 2025 года“ на „31 декабря 2028 года“», — говорится в документе на сайте мэрии Перми.
Речь идет о конкурсах «Лучший водитель автобуса» и «Качество и безопасность регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на муниципальных маршрутах Перми». Ранее их финансирование было утверждено до конца 2025 года.
Конкурсы профмастерства с денежными призами городские власти решили проводить для привлечения и удержания специалистов в отрасли. Сейчас городу не хватает порядка 380 водителей общественного транспорта. Несмотря на скептическое отношение части депутатов, на заседании гордумы 19 ноября 2024 года проект поддержал 31 из 32 народных избранников. В сентябре текущего года уже состоялся конкурс, на котором определили лучшего водителя автобуса.
