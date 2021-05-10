В России упростили процедуру назначения пособий и льгот

Вступил в силу закон, упростивший порядок назначения пособий. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Социальные пособий и другие меры поддержки в России теперь можно будет назначать автоматически, без заявления получателя. Соответствующий закон вступил в силу 11 мая.

С 1 января чиновники, ответственные за социальную помощь, получили доступ к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). С помощью этой базы данных можно назначать пособия автоматически, без заявления получателя, на основании внесенных туда данных. Однако региональные ведомства не могли вносить в ЕГИССО информацию о гражданах, которая дает основания для начисления пособий.

«Чиновники либо собирали данные вручную, либо вынуждали людей самостоятельно предоставлять документы. Вступивший в силу закон устраняет эту проблему. Все учреждения смогут получать нужные данные из различных структур в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов», — цитирует «Парламентская газета» заместителя министра труда РФ Алексея Скляра.