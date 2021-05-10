На окраине Кургана школьники ходят на уроки по темному лесу

По данным прокуратуры, через лес ходили школьники из микрорайона Храпово (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане школьники из микрорайона Храпово ходят на учебу через неосвещенный участок леса. Об этом 11 мая URA.RU сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

«Транспортная доступность МБОУ „СОШ № 55“ для учащихся, проживающих в микрорайоне Храпово, не организована. Отдельные ученики проживают от школы на расстоянии 1,5 — 2 километра», — рассказали в прокуратуре. В ведомстве отметили, что детям приходится ходить в школу через неосвещенную лесополосу.

По данному факту прокуратура Кургана провела проверку. В ведомстве отметили, что по санитарным правилам расстояние от детсадов и школ до домов не должно превышать одного километра.

Представители прокуратуры обратились в Курганский городской суд. Они требуют от муниципалитета организовать бесплатную перевозку учеников. URA.RU попросило пресс-службу мэрии прокомментировать данную ситуацию. В администрации пообещали предоставить комментарий позже.