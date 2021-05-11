Пользователей соцсетей разгневала трагедия в Казани. «Родственников заткнут выплатами»

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В соцсетях соболезнуют родным погибших в Казани Фото:

Пользователи в социальных сетей обескуражены новостями о стрельбе в казанской школе. Некоторые из них придумали, как избежать повторения трагедии, другие сочли это наказанием за безразличие к безопасности детей.

В социальных сетях нашли причины насилия в школах
В Twitter предложили улучшить охрану в учебных заведениях
Пользователи предложили усилить контроль оборота оружия
В соцсетях удивились, как стрелку могли дать разрешение на оружие
Пользователи считают, что меры по предотвращению колумбайнов начинают вводить, когда уже слишком поздно
В соцсетях считают, что проблему с расстрелами в школах не разрешат, а замнут
В соцсетях сочли произошедшее в Казани наказанием
Некоторые выступили за возвращение смертной казни
В Twitter выразили соболезнования родственникам, чьи дети погибли во время стрельбы

В школе Казани произошла стрельба. По разным данным, умерли от восемь до девяти человек, 19 пострадали. Мать стрелявшего Ильназа Галявиева знала о покупке оружия. Сын просил ее не вмешиваться охоту. Во время происшествия в школе не было охраны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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