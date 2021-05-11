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Прокуратура наказала сотрудников интерната в ЯНАО. Они скрывали ЧП с воспитанником

© Служба новостей «URA.RU»
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Крытый скейтпарк в ТЦ
Воспитанник школы-интерната напился и попал в больницу с обморожением (архивное фото) Фото:

Прокуратура ЯНАО наказала руководство школы-интерната в Сеяхе (ЯНАО) за сокрытие ЧП, которое едва не закончилось трагедией для учащегося. Об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«Прокуратура внесла представления главе администрации района, начальнику территориального ОМВД России и главному врачу местной больницы. В настоящее время нарушения закона устранены, семь виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 марта в больницу доставили воспитанника Сеяхинской школы-интерната. Руководство интерната привлекло подростка к поискам другого сбежавшего воспитанника, однако юноша напился и попал в больницу с признаками обморожения. Дирекция школы была в курсе произошедшего, но потребовала от сотрудников не раскрывать информацию, пообещав выписать премию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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