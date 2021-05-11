Воспитанник школы-интерната напился и попал в больницу с обморожением (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Прокуратура ЯНАО наказала руководство школы-интерната в Сеяхе (ЯНАО) за сокрытие ЧП, которое едва не закончилось трагедией для учащегося. Об этом сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«Прокуратура внесла представления главе администрации района, начальнику территориального ОМВД России и главному врачу местной больницы. В настоящее время нарушения закона устранены, семь виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что 3 марта в больницу доставили воспитанника Сеяхинской школы-интерната. Руководство интерната привлекло подростка к поискам другого сбежавшего воспитанника, однако юноша напился и попал в больницу с признаками обморожения. Дирекция школы была в курсе произошедшего, но потребовала от сотрудников не раскрывать информацию, пообещав выписать премию.