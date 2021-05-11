Тюменец за месяц получил более 130 штрафов за нарушения ПДД

Тюменец на BMW нарушил ПДД 132 раза (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюмени за месяц 132 раза нарушил правила дорожного движения. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД Тюменской области. Молодого человека на BMW задержали этой ночью.

«132 „письма счастья“ о нарушении ПДД в ближайшие дни получит 23-летний житель Тюмени, владелец BMW 320. Молодой человек купил машину месяц назад, и до сих пор не поставил ее на учет», — рассказали URA.RU в пресс-службе ГИБДД Тюменской области.

За прошедшее время водитель 46 раз превысил скорость, проехал на красный 21 перекресток, 64 раза заехал за стоп-линию, и один раз нарушил требования дорожного знака. Все случаи попали в объективы камер.

«Автомобиль был внесен в систему „Перехват“ и сегодня ночью задержан. Водитель привлечен за отсутствие полиса ОСАГО. Свидетельство о регистрации и номерные знаки машины изъяты», — рассказали в ГИБДД.

Учитывая допущенные нарушения, минимальная сумма штрафов, которую может получить тюменец — 80 тысяч рублей. Однако, как отметили в ГИБДД, за повторные нарушения размер взысканий возрастает в разы.