Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Мошенники украли у тюменцев свыше 42 миллионов рублей

В Тюмени мошенники украли у пенсионера 14 миллионов рублей
05 ноября 2025 в 12:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Неизвестный украл у пенсионера около 14 миллионов рублей

Неизвестный украл у пенсионера около 14 миллионов рублей

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области за неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 58 жителей. У тюменцев украли около 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 58 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 42 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

Наибольший размер украденных денег — 14 миллионов рублей. Неизвестный позвонил пенсионеру под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет». 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что тюменцам поступают сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками департамента социального развития региона. Неизвестные могут выпрашивать личные данные или предупреждать о звонках «силовиков».

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал