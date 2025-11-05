Мошенники украли у тюменцев свыше 42 миллионов рублей

Неизвестный украл у пенсионера около 14 миллионов рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Тюменской области за неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 58 жителей. У тюменцев украли около 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 58 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 42 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.

Наибольший размер украденных денег — 14 миллионов рублей. Неизвестный позвонил пенсионеру под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет».

