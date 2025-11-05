Мошенники украли у тюменцев свыше 42 миллионов рублей
Неизвестный украл у пенсионера около 14 миллионов рублей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Тюменской области за неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 58 жителей. У тюменцев украли около 42 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«За минувшую неделю от действий телефонных и интернет-мошенников пострадало 58 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 42 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре.
Наибольший размер украденных денег — 14 миллионов рублей. Неизвестный позвонил пенсионеру под видом сотрудника правоохранительных органов. Он убедил мужчину перевести деньги на «безопасный счет».
Ранее URA.RU писало, что тюменцам поступают сообщения от мошенников, которые представляются сотрудниками департамента социального развития региона. Неизвестные могут выпрашивать личные данные или предупреждать о звонках «силовиков».
