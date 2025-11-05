Защищать от террористов и быть чистыми: что требуют от охранников резиденций тюменского губернатора
Помимо прочего, у охраны должно быть разрешение на боевое оружие
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюменской области охрана губернаторских резиденций в 2026 году обойдется в 18 миллионов рублей. К тем, кто будет обеспечивать безопасность главы региона и его гостей, предъявляется ряд требований. К примеру, охранники должны всегда быть в чистой форме и иметь боевое оружие. Информация представлена на сайте госзакупок.
"Оказание услуг охраны. Начальная цена: 18 023 524 рубля. Сотрудники охраны обязаны иметь парадную форму одежды, в грязной или мятой форме на работу они не допускаются, должны иметь право законного ношения боевого ручного стрелкового оружия", — говорится в документации.
Услуги будут оказываться на двух объектах — оба они являются резиденциями губернатора. Помимо прочего охранники должны уметь действовать в экстренных ситуациях: при обнаружении взрывных устройств, захвате заложников, террористической атаке и прочем. Свои посты сотрудникам покидать просто так будет нельзя: для похода в туалет или на обед они должны будут дождаться смены.
Исполнитель, который будет предоставлять правительству данные услуги, не определен. Торги объявили в конце октября, однако позднее они были отменены. Новый тендер пока не объявлялся.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!