Мишустин объяснил рост цен в России жадностью

Михаил Мишустин рассказал, что правительство будет контролировать цены на топливо в РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Цены на социально значимые товары в России растут из-за жадности производителе и ретейлеров. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом.

«[Цены растут из-за] жадности отдельных производителей и торговых сетей», — рассказал Мишустин во время отчета, который транслировался на сайте нижней палаты парламента. Он подчеркнул, что цены на бензин растут из-за желания производителей топлива заработать.

Мишустин заявил, что власти РФ будет сдерживать рост цен на бензин в России, используя для этого все доступные способы. Председатель правительства подчеркнул, что цены на топливо во время пандемии коронавируса не вырастали выше инфляции. И в этом году также удастся сдержать рост цен, уверен Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство обсудит запрет на экспорт бензина, чтобы контролировать цены на топливо. Также для этих целей был изменен порядок торгов на бирже, сообщает «Национальная служба новостей».