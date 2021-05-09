Правительство РФ обсудит запрет на экспорт бензина

Кабмин рассчитывает избежать роста цен на топливо за счет ограничения экспорта нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России могут ограничить экспорт нефтепродуктов для недопущения роста цен на топливо. Такую меру рассмотрят в правительстве РФ после майских каникул.

«Документы находятся в правительстве и после праздников будут рассматриваться. Предполагается, что эта мера [запрет на экспорт нефти] может быть введена только в случае экстренной необходимости, — сказал министр энергетики РФ Николай Шульгинов ТАСС.

С начала года экспорт нефти в России уменьшился на 17,2%. Также была снижена добыча топлива по сделке ОПЕК+. При этом российская нефть Urals подорожала за год в четыре раза, уточняет RT.

Ранее Минэнерго предложило ограничить экспорт бензина. В ведомстве считают, что это поможет стабилизировать внутренний рынок топлива, не допустив роста цен на указанные нефтепродукты, передает «Национальная служба новостей».