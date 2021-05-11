Владимира Якушева (слева) просят «вмешаться в процесс уничтожения» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Союз журналистов России (СЖР) попросил полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева вмешаться в реформу районных газет в Курганской области, чтобы остановить уничтожение СМИ в регионе. Обращение, подписанное председателем СЖР Владимиром Соловьевым, опубликовано на сайте организации.

«Союз журналистов России, председатели региональных отделений СЖР настоятельно просят Вас вмешаться в процесс уничтожения районной прессы в Курганской области. Со своей стороны, мы могли бы предложить другие формы реорганизации и в другие сроки», — говорится в обращении, адресованном Якушеву.

«Мы наблюдаем негативный опыт подобных реорганизаций в Московской, Новгородской, Воронежской, Кировской областях. В то же время мы видим положительный опыт создания холдинга, например, в Челябинской области на совершенно других условиях. К тому же, в Курганской области это решение носит явно непродуманный, неподготовленный и несвоевременный характер», — отмечают в СЖР.

По данным СЖР, за полмесяца до завершения реформы редакции газет не проинформированы ни об условиях труда, ни о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о форме и сроках контрактов. «Существует реальная опасность перерыва в выходе газет, что крайне нежелательно в любом случае, а за три месяца до выборов в Государственную думу РФ — тем более», — говорится в обращении. В пресс-службе уральского полпредства пообещали URA.RU прокомментировать это обращение позже.

Реформа СМИ в Курганской области должна завершиться к 1 июня, сообщало ранее URA.RU. Редакторы районных газет предупредили о возможном коллапсе. В правительстве считают, что указанных проблем возникнуть не должно. Под сокращение могут попасть только сотрудники бухгалтерий. Если редакция будет приносить доход и выполнять показатели эффективности, уровень зарплаты сотрудников не уменьшится.

Скрин: ruj.ru