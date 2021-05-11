11 мая 2021

Уральского полпреда попросили вмешаться в реформу курганских СМИ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган , шумков вадим, якушев владимир
Владимира Якушева (слева) просят «вмешаться в процесс уничтожения» Фото:

Союз журналистов России (СЖР) попросил полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева вмешаться в реформу районных газет в Курганской области, чтобы остановить уничтожение СМИ в регионе. Обращение, подписанное председателем СЖР Владимиром Соловьевым, опубликовано на сайте организации.

«Союз журналистов России, председатели региональных отделений СЖР настоятельно просят Вас вмешаться в процесс уничтожения районной прессы в Курганской области. Со своей стороны, мы могли бы предложить другие формы реорганизации и в другие сроки», — говорится в обращении, адресованном Якушеву.

«Мы наблюдаем негативный опыт подобных реорганизаций в Московской, Новгородской, Воронежской, Кировской областях. В то же время мы видим положительный опыт создания холдинга, например, в Челябинской области на совершенно других условиях. К тому же, в Курганской области это решение носит явно непродуманный, неподготовленный и несвоевременный характер», — отмечают в СЖР.

По данным СЖР, за полмесяца до завершения реформы редакции газет не проинформированы ни об условиях труда, ни о зарплатах, ни о штатном расписании, ни о форме и сроках контрактов. «Существует реальная опасность перерыва в выходе газет, что крайне нежелательно в любом случае, а за три месяца до выборов в Государственную думу РФ — тем более», — говорится в обращении. В пресс-службе уральского полпредства пообещали URA.RU прокомментировать это обращение позже.

Реформа СМИ в Курганской области должна завершиться к 1 июня, сообщало ранее URA.RU. Редакторы районных газет предупредили о возможном коллапсе. В правительстве считают, что указанных проблем возникнуть не должно. Под сокращение могут попасть только сотрудники бухгалтерий. Если редакция будет приносить доход и выполнять показатели эффективности, уровень зарплаты сотрудников не уменьшится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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