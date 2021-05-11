Газеты в курганских районах оказались в шаге от коллапса

Реформа печатных СМИ в Курганской области должна завершиться к началу июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Реформа районных СМИ в Курганской области, которая должна завершиться к 1 июня, может сорвать выпуск газет в июне. Об этом редакторы нескольких районок рассказали на встрече журналистов с депутатом Госдумы Александром Ильтяковым, передает корреспондент URA.RU.

В результате реформы все районные газеты должны лишиться статуса юридического лица и войдут в состав правительственного издательского дома «Новый мир». «На данный момент [объединение] не подготовлено. Как можно через две недели идти в новый холдинг, в котором нет руководителя?», — рассказали депутату представители районных СМИ.

Александр Ильтяков пообещал обсудить проблемные вопросы с руководством региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

«На 1 июня должен уже пройти аукцион — кто будет такой большой тираж за все районки печатать. Но ничего не проводится. Может получиться, что в июне будет коллапс», — удивляются представители СМИ. Помимо этого, работники не знают, что будет с июня входить в их обязанности и какая будет зарплата. «Мы просто бумагу подписали, что ознакомлены, что у нас реорганизация. Нам сказали: все, что у нас есть на счетах, с 30 мая вы перечисляете в холдинг. И все», — возмущаются они.

Редакторы отмечают, что не против реформы, но она должна быть подготовлена и продумана: «Одно дело, когда районки присоединяют к финансово мощному холдингу. Это, безусловно, хорошо. Но когда сам холдинг нулевой в финансовом отношении, и к нему присоединяют таких же, холдинг очень быстро лопнет». Также они считают, что лишать районные газеты статуса юрлиц не стоит: если реформа сорвется, вернуть отдельные редакции не получится. В качестве примера они привели Варгашинский район, где газета была подразделением типографии и закрылась вместе с ней. Сейчас там появилась частная газета.

Редакторы районных газет не знают, как будет строиться работа с июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ильтяков пообещал редакторам газет, что обсудит озвученные ими проблемы с руководством региона. В департамент информационной и внутренней политики области URA.RU направило письменный запрос. На момент публикации ответ не поступал.