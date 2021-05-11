Курганские власти раскрыли подробности о реформе СМИ

Районные газеты в Курганской области станут филиалами ИД «Новый мир» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реформа районных СМИ в Курганской области, которая должна включить все местные газеты в состав правительственного издательского дома, завершится к началу июня. Сокращать сотрудников, занятых в процессе выпуска газет, не планируется, сообщили URA.RU в департаменте информационной и внутренней политики региона.

Редакции районных газет после завершения реорганизации должны стать филиалами — обособленными подразделениями «Нового мира». «Сокращения работников, занятых в процессе выпуска газет, нет. В связи с централизацией финансовых служб редакций <…> в филиалах не предусмотрены должности бухгалтеров. Вопрос сокращения сотрудников, занимающих данные должности, либо перевода их на вакантные должности, находятся в компетенции руководителей (главных редакторов) государственных учреждений», — заявили в департаменте в ответ на запрос URA.RU.

Размер зарплаты в районных газетах после реорганизации будет зависеть от выполнения показателей эффективности. «При условии доходности редакции, выполнении показателей эффективности размер заработной платы сотрудников филиала сохранится», — уточняют в департаменте. Процесс подготовки и выпуска газет не изменится, печатать их будут на тех же типографиях, где печатали до реформы.

Ранее URA.RU сообщало, что редакторы районных СМИ боятся, что в июне из-за реформы может произойти коллапс, и газеты перестанут выходить. О своих опасениях они рассказали депутату Госдумы Александру Ильтякову, который пообещал обсудить проблемные вопросы с руководством региона.