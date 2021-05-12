Онищенко оценил идею вернуть смертную казнь в России

Онищенко выступил за возврат смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Смертную казнь в России стоит оставить для осужденных за такие преступления, как терроризм и убийство. Об этом, комментируя массовое убийство в казанской школе, заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Смертная казнь должна быть. Во всяком случае для подобных преступлений: убийства, терроризм. Возьмите те же Соединенные Штаты, которые мы чуть ли не боготворим, у них же смертная казнь не отменена», — отметил Онищенко в интервью «Комсомольской правде». Он напомнил, что в законе смертная казнь есть, но ее приостановили в 90-е годы под влиянием «либеральных тенденций».

Ранее продюсер и композитор Максим Фадеев выступил за возврат в России смертной казни для убийц и маньяков. Об этом же говорили и некоторые пользователи соцсетей. Из-за моратория на смертную казнь устроившему стрельбу в школе Ильназу Галявиеву грозит лишь пожизненное заключение, если эксперты признают вего вменяемым, указывает телеканал 360. Трагедия унесла жизни восьмерых детей и двоих взрослых, передает «Пятый канал».