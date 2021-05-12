12 мая 2021

Минэк оценил идею передачи данных россиян Роскомнадзору

© Служба новостей «URA.RU»
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Приложения. Клипарт. Курган, сотовый телефон, приложение, приложения для телефона, телефон в руках
Минэк выступил против передачи данных абонентов Фото:

Министерство экономического развития отрицательно оценило законопроект, который обязывает операторов сотовой связи передавать в Роскомнадзор данные абонентов. Соответствующий документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных актов.

Минэкономразвития решило, что проект будет способствовать введению избыточных ограничений и обязанностей для игроков рынка, а также приведет к необоснованному расходу как бизнеса, так и бюджета. По мнению экспертов, передача большого объема данных за короткое время, необходимость организации круглосуточного взаимодействия систем операторов и Роскомнадзора, создание канала связи с обязательным шифрованием передаваемой информации потребуют административных, временных и материальных издержек компаний.

Так, операторы связи оценили, что на доработку биллинговых систем потребуется 9—12 месяцев, а право указания IMEI у физических лиц появится только в декабре 2021 года. В связи с этим в Минэкономразвития посоветовали добавить переходный период вступления закона в силу. Кроме того, в ведомстве считают, что Роскомнадзор не в полной мере обосновал наличие проблемы с «серыми» сим-картами и целесообразность ее решения.

Ранее правительство РФ разработало законопроект, согласно которому Роскомнадзор сможет получать информацию о звонках и электронных сообщениях россиян. Предполагалось, что Роскомнадзор получит информацию о личных данных пользователей, о номере телефона, которым они пользуются. Также работники ведомства будут осведомлены об отправке текстовых и голосовых сообщений россиян. Кроме этого, Роскомнадзор сможет отслеживать изменение тарифа абонента.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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