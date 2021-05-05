Источник раскрыл схему обмана в екатеринбургских магазинах одежды

Ширпотреб продают по завышенным ценам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Раскрыта схема работы магазинов по продаже по завышенным ценам ширпотреба, который невозможно вернуть продавцу. Такую точку по сбыту китайских курток URA.RU обнаружило в начале мая в Екатеринбурге в помещении по улице Луначарского, 78.

Как выяснило URA.RU, схема работы этого бизнеса начинается с краткосрочной аренды пустующих площадей. «Физические лица под видом бизнесменов арендуют площадку у собственника или риелтора. Им делается предложение за сумму на порядок выше рынка», — говорит собеседник агентства, знакомый с деталями этого бизнеса. Договор, как правило, заключается на месяц или менее, рядом тут же начинается громкая рекламная кампания, а при оплате покупок используют «Сбербанк-онлайн», либо наличный расчет без чека. При этом продавцы заверяют покупателей, что с чеком оплаты по «Сбербанк-онлайн» можно вернуть товар. Но фактически сделать это невозможно — заявления игнорируются, а магазины исчезают.

Депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин рассказал URA.RU, что юридическое лицо, занимающееся торговлей, должно иметь кассовый аппарат и терминал для приема безналичных средств. Также Сергин просил горожан обращаться в полицию и Общество защиты прав потребителей Екатеринбурга при обнаружении признаков нарушения правил торговли в магазинах.

В УМВД по Екатеринбургу криминала в этом бизнесе не видят. «Этот метод работы не является мошенничеством. Каждый продавец имеет право устанавливать свою цену на товар. Что касается оплаты товара, можно заключить с продавцом договор купли-продажи», — сообщил URA.RU сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.

Магазины, работающие по такой технологии, начали появляться на центральных улицах Екатеринбурга еще в 2020 году. Запрос относительно законности работы магазина на Луначарского, 78 был направлен в Федеральную налоговую службу по Свердловской области. Юридического лица, от имени которого ведется торговля, не существует.