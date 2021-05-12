Киевский аналитик: почему Украина не может вернуть Донбасс

Военный эксперт пожаловался на низкое развитие армии Украины Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина не обеспечивает ни материально-правовой, ни материальной базы для роста боеспособности своей армии, участвующей в военных действиях в Донбассе. Такую причину низкого оборонного потенциала ВСУ озвучил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

«Вряд ли можно серьезно говорить о перевооружении, если государство способно выделять на это менее одного миллиарда долларов ежегодно», — написал эксперт в колонке для издания LB.ua. По словам Бадрака, в ближайшее время ожидается появление у военно-морских сил Украины береговых ракетных комплексов «Нептун», а также разведывательно-ударных беспилотных комплексов из Турции. Однако такие шаги «микроскопичны», заключил военный эксперт.

О необходимости модернизации ВСУ заявлял и американский политолог Стивен Бланк. Однако и ополченцы Донбасса тоже не имеют необходимого вооружения, чтобы противостоять Киеву. Поэтому представители ДНР рассчитывают на помощь России.

С 2014 года Киев пытается вернуть самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Весной 2021 года ситуация в регионах обострилась, напоминает RT. Также появилась информация о том, что Украина готовится к войне с РФ за Донбасс. При этом генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк убежден, что без помощи НАТО войска страны не выстоят против России.