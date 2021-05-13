Кардиолог Габинский дал советы, как пережить жару

Ян Габинский порекомендовал в жаркие дни быть особенно внимательными к своему здоровью Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жара может привести к обострению проблем у людей с нарушениями сердечно-сосудистой системы. В беседе с URA.RU директор Уральского института кардиологии, член президиума Российского кардиологического общества, доктор медицинских наук, профессор Ян Габинский дал ряд советов, как этого избежать.

Кардиолог, во-первых, напомнил о необходимости приема препаратов для снижения давления и от нарушения сердечного ритма, прописанных лечащим врачом. Во-вторых, посоветовал оградить себя от стрессов и тяжелой физической нагрузки. «Потому что физическая нагрузка в условиях жары вносит дополнительные сложности в эту всю ситуацию», — подчеркнул Габинский. Тем, кто отправляется на дачи, доктор наук порекомендовал прикрывать голову от прямых солнечных лучей головным убором. «Не работайте долго в наклон — не больше получаса. Самое главное, трудитесь в утренние часы, допустим с 8 до 10 утра, и не забывайте про водный режим. То есть обязательно надо около полутора—двух литров в день выпивать воды и не принимать слишком контрастный душ. Вода должна быть комнатной температурой», — отметил Габинский.

Кардиолог посоветовал в период жарких дней, резких изменений погоды (похолодание, потепление, ветер, дождь, гроза) быть предельно внимательными к своему здоровью, чтобы не было обострения сердечно-сосудистых проблем. «У больных, у которых есть нарушения сердечного ритма, иногда срываются сердечные ритмы; у тех пациентов, у которых есть тенденция к повышению артериального давления, повышается артериальное давление. А повышение артериального давления может приводить к инфарктам, инсультам. И все это происходит на фоне гипертонических кризов, поэтому мы очень внимательно относимся к изменениям погоды и всегда готовы принимать большее количество больных», — добавил он.