13 мая 2021
12 мая 2021

Шадринский магазин судится с Генпрокуратурой

© Служба новостей «URA.RU»
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Генпрокуратуру признали ответчиком по иску универмага из-за ремонта Фото:

Генпрокуратура РФ стала ответчиком по иску ЗАО «Универмаг» в Шадринске (Курганская область). Магазин планировал отремонтировать фасад, однако компании не дают это сделать. Информация по иску размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области.

Изначально «Универмаг» планировал взыскать убытки в сумме 150 000 рублей с других ведомств. «Судом по ходатайству истца произведена замена ненадлежащих ответчиков — управление Федерального казначейства по Курганской области, Министерство финансов РФ — на надлежащего ответчика — Российскую Федерацию в лице Генпрокуратуры РФ», — говорится в материалах суда.

По поводу ремонта фасада ЗАО начало судиться еще с мэрией Шадринска, но безуспешно. Согласно прежнему решению арбитражного суда, администрация законно не позволила делать облицовку фасада алюминиевыми панелями. Здание универмага находится в зоне Центрального историко-культурного заповедного района. Поэтому фасад должен оформляться в соответствии с архитектурным решением фасадов прилегающих зданий. Рядом с универмагом располагается объект культурного наследия «Здание благородного собрания».

В суде компания объясняла, что оштукатурить здание — неэффективно. В заключении эксперта говорилось, что такой ремонт недолговечен. В связи с этим «Универмаг» и планировал облицовку вентилируемым фасадом.

Следующее заседание суда по иску «Универмага» к Генпрокуратуре пройдет 26 мая. В пресс-службу Генпрокуратуры направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. По телефону «Универмага», указанному в открытых данных, трубку никто не снял.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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