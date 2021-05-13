Путин одобрил новые меры помощи россиянам при покупке квартир

Владимир Путин поддержал идею выделения средств на развитие сел Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу «Единой России» по выделению дополнительных 6 млрд рублей на программу развития сел. Часть средств будет пущена на финансирование покупки квартир для сельских жителей. На совещании с правительством 13 мая глава государства отметил, что программа уже помогла улучшить жилищные условия 45 тысяч семей.

«Если такое выделение средств позволит улучшить жилищные условия еще 35 тысячам семей, то это достаточно хороший эффект. Разумеется, это будет поддержано», — сказал глава государства. Дополнительные средства позволят не только профинансировать покупку 2 млн квадратных метров жилья для 35 тысяч семей, но и построить 198 объектов инфраструктуры в 27 регионах, а также выполнить 555 проектов по благоустройству населенных пунктов в 76 регионах.

Ранее премьер Михаил Мишустин на встрече с думской фракцией «Единой России» поддержал идею выделения дополнительных средств на развитие сел. С предложением правительству тогда выступил руководитель фракции Сергей Неверов. «Крайне важно дополнительно направить средства на эту программу, которые пойдут на благоустройство в сельских территориях, на создание новых инфраструктурных объектов. Хотели бы предложить обсудить направить дополнительно 2 млрд на программу сельской ипотеки», — заявил Сергей Неверов.