Комитет Госдумы по туризму: Турция не откроется летом

Турцию не откроют для россиян в разгар летнего сезона Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Авиасообщение с Турцией могут не открыть после 1 июня. Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи (фракция «Единая Россия») Сергей Кривоносов.

«Ситуация связана с пандемией. Я думаю, что в разгар сезона [границы] вряд ли откроют, потому что это будет опасно из-за большого скопления людей. Россия приняла решение и приостановила авиасообщение, но другие страны — нет, и поэтому возникает повышенная опасность», — отметил Кривоносов.

Депутат подчеркнул, что решение еще не принято, и посоветовал настраиваться на отдых внутри страны. «Летом лучше, конечно, настраиваться на отдых внутри страны, и лучше в Краснодарском крае», — добавил он.

Не советует выезжать в Турцию и профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов. В беседе с URA.RU он отметил, что граждане могут привезти вирус обратно в Россию из путешествий. «Как минимум, сначала нужно решить вопрос о мерах, которые там будут приниматься по защите приезжих, и вопрос по отправке тех, кто хоть как-то защищен», — подчеркнул Чепурнов.

Вирусолог отметил, что нужно просчитать, с каким уровнем титров можно лететь в ту же Турцию прошедшим вакцинацию. «Наверняка у разных людей будет разная длительность поствакцинального иммунитета. То же самое с переболевшими. Если человек переболел и у него пока еще сильные титры, это одна история. Они могут лететь», — отметил он.

URA.RU направило письменный запрос в федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее оперштаб приостановил полеты российских пассажирских авиакомпаний в Турцию. Действуют ограничения с 15 апреля по 1 июня.