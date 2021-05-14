Депутат Госдумы: новые расчеты МРОТ увеличат долю бедных в России

По новой схеме расчета минимальная зарплата увеличится, но вырастет число бедных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

По новому методу расчета минимального прожиточного минимума (МРОТ) официальное количество бедных станет больше. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«По новой методике расчета число „официальных бедных“ в стране увеличится. Но вырастут и доплаты до прожиточного минимума, минимальная зарплата, увеличатся размеры пособий, привязанных к прожиточному минимуму», — приводит «Комсомольская правда» выводы Нилова. Депутат сообщил, что эти деньги уже заложены в бюджете на 2021 год, поэтому не будет проблем с выплатами.

Прожиточный минимум стал больше на 3,7%, а МРОТ на 5,5%. Если расчет был бы исходя из потребительской корзины, то МРОТ бы составил 11468 рублей. По новой методике добавилось только 1,6%. Нилов отметил, что показатели маленькие. «Коэффициенты все-таки слишком малы. В европейских странах, например, прожиточный минимум составляет 60% от медианы. Но закон дает возможность пересматривать его в зависимости от состояния экономики», — считает он.

Новая методика расчета прожиточного минимума и МРОТ действует в России с этого года. Минтруд отказался от понятия потребительской корзины, которая помогала определять эти показатели. Ведомство также отменит ежеквартальное установление прожиточного минимума, передает телеканал 360.

Ранее депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов предложил поднять МРОТ до 50-60 тысяч рублей. Он считает, что эта сумма необходима для разгона экономики и избавления от бедности.