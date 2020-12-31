С 1 января 2021 года в России вырос прожиточный минимум, теперь он составляет 11 653 рубля. Кроме этого, увеличился минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 792 рублей.
Страна отказывается от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления, показатель определяется как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по РФ.
Закон о новой методике расчета МРОТ президент РФ Владимир Путин подписал 30 декабря. По новым правилам МРОТ не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения, а он, в свою очередь, будет устанавливаться правительством РФ на основе величины медианного среднедушевого дохода по стране за предыдущий год. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев ранее говорил, что новая методика расчета МРОТ позволит чаще поднимать доходы малоимущих граждан, что станет важным инструментом борьбы с бедностью.
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