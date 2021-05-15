В Казани массово эвакуируют школьников

В Казани спецслужбы проверяют сообщения о минировании школ. Информация о взрывных устройствах появилась в соцсетях. Об этом рассказали в мэрии города.
«Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Казани.
В школах работает полиция, сообщает источник «
В Казани в школе №171 Ильназ Галявиев устроил вооруженное нападение. Погибли девять человек, пострадали десятки учеников и работников школы. Нападавшего арестовали, ему грозит пожизненное заключение. У него выявили болезнь мозга, пишет телеканал 360.
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