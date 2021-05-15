В Казани массово эвакуируют школьников

Поступило сообщение о минировании школ Фото: Андрей Ермолов © URA.RU

В Казани спецслужбы проверяют сообщения о минировании школ. Информация о взрывных устройствах появилась в соцсетях. Об этом рассказали в мэрии города.

«Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Казани.

В школах работает полиция, сообщает источник « Федерального агентства новостей ». Жители Казани пишут в соцсетях, что сообщения поступили и в школу №171, где 11 мая произошел массовый расстрел. Пользователи интернета сообщают, что угрозы поступили в школы №18 и №169, гимназии №7, №122 и №171, лицей Иннополис. Детей вывели из зданий.

В Казани в школе №171 Ильназ Галявиев устроил вооруженное нападение. Погибли девять человек, пострадали десятки учеников и работников школы. Нападавшего арестовали, ему грозит пожизненное заключение. У него выявили болезнь мозга, пишет телеканал 360.