В Казани массово эвакуируют школьников

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Стрельба у гимназии 175 в Казани. Казань, казань, росгвардия, школа 175, гимназия 175
Поступило сообщение о минировании школ Фото:

В Казани спецслужбы проверяют сообщения о минировании школ. Информация о взрывных устройствах появилась в соцсетях. Об этом рассказали в мэрии города.

«Тем временем поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», — сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию Казани.

В школах работает полиция, сообщает источник «Федерального агентства новостей». Жители Казани пишут в соцсетях, что сообщения поступили и в школу №171, где 11 мая произошел массовый расстрел. Пользователи интернета сообщают, что угрозы поступили в школы №18 и №169, гимназии №7, №122 и №171, лицей Иннополис. Детей вывели из зданий.

В Казани в школе №171 Ильназ Галявиев устроил вооруженное нападение. Погибли девять человек, пострадали десятки учеников и работников школы. Нападавшего арестовали, ему грозит пожизненное заключение. У него выявили болезнь мозга, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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