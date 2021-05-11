Стрельба началась около 10:00 по московскому времени
новость из сюжетаМассовое убийство в казанской школе
Двое стрелков устроили бойню в казанской школе №175 11 мая. URA.RU сообщает главную новости происшествия.
- Стрельба началась около 10:00 по московскому времени. Источник сообщил, что в школу прошел неизвестный и открыл огонь.
- Полиция задержала стрелка. Очевидцы опубликовали видео задержания.
- На место происшествия выехали около 20-ти бригад скорой помощи.
- Источники сообщали о семи взрывах в школе. Взрыв прогремел и в квартире самого стрелка.
- Один из учеников, оказавшийся в школе во время стрельбы, рассказал, что заперся вместе с одноклассниками в одном из помещений учреждения.
- После этого на место происшествия приехал губернатор республики Татарстан Рустам Минниханов. Он вошел в школу.
- Задержанный сообщил, что планировал массовое убийство давно. Соответствующие посты он опуликовал в своих аккаунтах в Telegram и Instagram.
- Источник в Минпросвещения РФ сообщил, что преступник вошел в школу с оружием через главный вход.
- Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн рассказал, что стрелок Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие в конце апреля.
- В республике Татарстан объявили траур и отменили занятия в школах.
- Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь за убийство детей. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.
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