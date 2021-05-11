Главное о массовом убийстве в казанской школе. Фото

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Стрельба началась около 10:00 по московскому времени Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

Двое стрелков устроили бойню в казанской школе №175 11 мая. URA.RU сообщает главную новости происшествия.

  • Стрельба началась около 10:00 по московскому времени. Источник сообщил, что в школу прошел неизвестный и открыл огонь.

  • Полиция задержала стрелка. Очевидцы опубликовали видео задержания.

  • На место происшествия выехали около 20-ти бригад скорой помощи.

  • Один из учеников, оказавшийся в школе во время стрельбы, рассказал, что заперся вместе с одноклассниками в одном из помещений учреждения.

  • После этого на место происшествия приехал губернатор республики Татарстан Рустам Минниханов. Он вошел в школу.

  • Задержанный сообщил, что планировал массовое убийство давно. Соответствующие посты он опуликовал в своих аккаунтах в Telegram и Instagram.

  • Источник в Минпросвещения РФ сообщил, что преступник вошел в школу с оружием через главный вход.

  • Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн рассказал, что стрелок Ильназ Галявиев получил лицензию на оружие в конце апреля.

  • В республике Татарстан объявили траур и отменили занятия в школах.

  • Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести смертную казнь за убийство детей. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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