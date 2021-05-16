Украинский политолог заявил о превосходстве Москвы над Киевом

Политолог считает, что Украине нечего противопоставить России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Война на Украине

Позиции России в конфликте с Украиной показывают свою прочность, Киеву нечего противопоставить Москве. С таким мнением выступил украинский политолог Валентин Бушанский, несколько лет назад предвещавший Украине лидерство в отношениях с РФ.

«Киеву попросту нечего противопоставить восточному соседу. Россия прочно стоит на ногах и процветает, блокируя азовские морские порты и угрожая заблокировать черноморские. При этом американские суда так и не прибыли в Чёрное море, а Турция заняла нейтральную позицию по отношению к России и Украине», — пишет «Дни.ру» со ссылкой на Бушанского.

При этом несколько лет назад политолог утверждал, что Россия обречена на смерть и Украине следует поторопиться, чтобы отхватить свой «кусок» после грядущего раздела страны. Однако сейчас Бушанский признается, что Киев не выдержит противостояния с Россией. «У Украины остаются лишь катера, которые смогут провести несколько манёвров и навестись на цель, однако тогда они не вернутся в родные гавани в полном составе», — добавляет издание.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал Украину «антиподом» России, передает RT. Также российский лидер заявил, что на Украине «зачищают» политическое поле.