HR-специалисты раскрыли, как распознать в работодателе мошенника

Злоумышленники предлагают неоправданно высокую зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На рынке труда в период кризиса активизируются мошенники, которые обманом вытягивают деньги из граждан. О том, как вычислить злоумышленника в беседе с URA.RU рассказал основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров и международный HR-консультант Зулия Лоикова.

«Важно избегать недобросовестных кампаний. Приглашают, например, неопытных студентов на собеседование, а затем начинают им платные вещи впаривать, обещают взять на работу. Очень много мошенников активизируются в период кризиса», — сообщила Лоикова. Она посоветовала тщательно проверять отзывы о компании и узнавать, как долго она существует на рынке. «У реального работодателя обучение включено в рабочий процесс и оно не требует оплаты со стороны сотрудника», — подчеркнула специалист.

Основатель SuperJob Алексей Захаров рассказал, что существует порядка 500 признаков недобросовестного работодателя. Часть из них он раскрыл в разговоре с корреспондентом. «Как правило в объявлении мало информации о том, что нужно делать. Также предлагается зарплата сильно выше рынка, а брать готовы кого угодно. Не интересуются информацией об образовании», — отметил Захаров.

По его словам, на крупных сервисах по поиску работы практически невозможно наткнуться на злоумышленника, так как их вычисляет искусственный интеллект и передает на проверку реальному человеку. «Размещение объявлений от работодателя стоит денег, а такие мошенники чаще всего бедные и несчастные. Денег у них нет», — подчеркнул Захаров. Такие недобросовестные работодатели предпочитают использовать для своих махинаций бесплатные сайты или социальные сети, заключил эксперт.