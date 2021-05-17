Россия будет защищать Таджикистан

Москва и Душанбе создают совместную систему ПВО Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Россия и Таджикистан создадут объединенную систему противовоздушной обороны (ПВО). Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин.

«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и республикой Таджикистан о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и республики Таджикистан», — указано в документе, опубликованном на сайте правовой информации. Путин поручил МИД России обсудить с Душанбе проект и уточнить все его пункты.

Сейчас в Таджикистане располагается российская 201-я военная база — это крупнейший военный объект РФ за пределами страны. База дислоцируется в двух городах — Душанбе и Бохтаре, передает RT. Согласно договору, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Ранее военные эксперты рассказали URA.RU, зачем Россия строит военные базы за рубежном. По словам экспертов, это необходимо, чтобы решать не только внутренние вопросы, но и «проблемы международного масштаба».