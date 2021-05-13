Военкор объяснил необходимость военных баз РФ за рубежом

Россия может справиться с восстаниями в африканских странах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия строит военные базы на территории других стран, так как способна решать не только внутренние вопросы, но и проблемы международного масштаба. Таким мнением с URA.RU поделился военный корреспондент ANNA-News Александр Харченко.

«Хотим мы решить вопрос с мигрантами в Москве? Хотим. А как это сделать без наших усилий в Таджикистане и Киргизии? Никак, вот и приходится нам не только держать в этих странах представительные посольства, но и военную базу», — сказал собеседник агентства. Также корреспондент отметил, что без силовой поддержки невозможно «войти ни в одну страну» и обеспечить успешность различных инфраструктурных проектов. В качестве примера он привел рудники и скважины, которые требуют качественной охраны.

Харченко также выделил важность строительства пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ в Судане. «Мы подходим к тому, что России нужны военные базы в разных точках земного шара. Только через эту сеть можно будет проецировать свое влияние на целые регионы. Вот захочет, к примеру, Эритрея подавить внутренний сепаратизм. Оглянется вокруг и поймет, что помощи просить не у кого», — объяснил военкор. По его словам, придется обращаться к России. Журналист не исключил, что Москва может помочь Асмэре, в случае завершения строительства базы. Для этого необходимо перебросить на несколько сотен километров российских специалистов.

Ранее в беседе с URA.RU военный эксперт Алексей Леонков назвал четыре причины для строительства военной базы РФ в Судане. Это борьба с терроризмом, обеспечение безопасности в акватории Красного моря, новая точка обороны для России и возможность совместной работы с другими странами.