В Гидрометцентре заявили о рекордной за 140 лет жаре

Такой погоды не было с конца 19 века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воздух в Москве 18 мая прогреется до +32 °С, что может стать рекордным значением для этого дня за всю историю метеонаблюдений. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В центре европейской России будет очень тепло, температура прогнозируется выше рекордных значений за все 143 года метеонаблюдений. Она будет от +30 до +32 градусов», — передает его заявление РБК. Синоптик отметил, что ранее рекорд составлял +29,1 градусов. Зафиксирован он был еще в конце 19 века.

Кроме того, по словам Вильфанда, теплыми будут не только дневные температуры, но и ночные, в ночь на 18 мая температура будет от +17 до +18 градусов. Однако уже 19 мая начнет холодать, а 20 числа дневная температура в Москве может упасть до +18 градусов.

Ранее метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец завил, что погода в Москве побила 70-летний рекорд. Из-за нетипичной погоды для этого региона уже объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, говорится на сайте Гидрометцентра России, уточняет RT. Руководитель центра Роман Вильфанд предупредил жителей некоторых регионов России об активном солнце — восьмизначном индексе ультрафиолетового излучения, который грозит высоким риском вреда для кожи и глаз.