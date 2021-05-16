Гидрометцентр предупредил россиян об опасном солнце

В России ожидается аномальная жара Фото: Анна Майорова © URA.RU

Индекс ультрафиолетового излучения будет достигать отметки 6-7, соответствующей высокому риску вреда для кожи и глаз. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В ближайшие дни, до вторника, будет повышенный уровень ультрафиолетового излучения, достигающий отметки 6-7 на самом юге ЦФО: в Липецкой, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях. Это уже заметный индекс, когда надо стремиться избегать нахождения в полуденные часы на солнце », — сообщил Вильфанд РИА «Новости». в Центральной России, в Сочи и Владивостоке индекс достигнет отметки в 8 единиц. Синоптик посоветовал носить одежду с длинными рукавами.

Также, по словам синоптика, высокие индексы ультрафиолетового излучения ожидаются на всей территории Северо-Кавказского федерального округа, на юге Пензенской, Саратовской, Самарской областей, на юге Башкирии, на юге Хабаровского края и в Приморском крае.

Ранее стало известно, что лето в средней полосе России будет умеренно теплым и незасушливым. Настоящее лето в стране начнется уже в мае, а в Москве будет аномальная жара. С 17 мая там ожидается до +29 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. При этом после понедельника в Центральном федеральном округе (ЦФО) начнется похолодание. После +30-32 градусов температура опустится до +15-20 градусов.