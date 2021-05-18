Российские авиакомпании отменили рейсы в Турцию до осени

Авиасообщение будет возобновлено только к осени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рейсы в Турцию отменены до осени. Возобновления продаж планируется только после восстановления эпидемиологической обстановки в этой стране, сообщили в российской авиакомпании S7.

«По данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», — сообщает РБК с ссылкой на авиакомпанию.

Ранее «Аэрофлот» прекратил отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме двух разрешенных в неделю. Об этом сообщает « Федеральное агентство новостей» .

Локдаун в Турции был объявлен 29 апреля в связи с повышенным ростом заражений COVID-19. Авиасообщения между Россией и Турцией были приостановлены с 15 апреля по 1 июня, отмечает ОТР.